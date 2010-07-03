Президиум ВФЛА утвердил отставку Борзаковского с поста вице-президента

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Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердил отставку Юрия Борзаковского с поста вице-президента организации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее Борзаковский направил заявление на имя первого вице-президента ВФЛА Юлии Тарасенко о своем желании выйти из состава президиума организации и сложить полномочия. Выборы президента ВФЛА пройдут 28 февраля 2020 года.

В начале декабря главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина отстранили от должности в связи с делом прыгуна в высоту Дмитрия Лысенко. От должностей также отстранили исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина и еще ряд лиц, причастных к инциденту.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело против Лысенко в августе 2018 года. Спортсмена подозревали в нарушении антидопинговых правил.

Позднее российский спортсмен представил документы, указывающие на то, что встречу с представителями антидопингового комитета он пропускал по независящим от него обстоятельствам. Однако расследование показало, что слова Лысенко и документы не сходятся, поэтому инспектора организации заподозрили атлета в фальсификации.

