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Спорт

22 ноября, 22:01

Федерацию легкой атлетики России могут исключить из мировой системы – Андерсен

спорт

Фото: РИА НОВОСТИ/Стрингер

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу рабочей группы World Athletics Руне Андерсена.

"Я уверен, что вы видели пресс-релиз AIU, где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА", – заявил Андерсен.

В четверг, 21 ноября, стало известно, что независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit постановил отстранить президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четырех членов организации. Временное отстранение связано с вмешательством спортивных функционеров в расследование дела прыгуна Даниила Лысенко.

Изначально членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение затем несколько раз продлевали, а с 2016 года допустили к соревнованиям спортсменов из России, но в нейтральном статусе.

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