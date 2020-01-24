Ганус заявил, что российские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020

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Ситуация вокруг отстранения от международных соревнований российских легкоатлетов критическая, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает "Интерфакс".

"В Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ситуация критическая, деятельность федерации на международном уровне приостановлена, российские атлеты не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Может сложиться ситуация, при которой российские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду 2020 года. Таким образом, нарушаются права наших спортсменов", – отметил Ганус.

Он призвал новое руководство спорта в РФ посодействовать в решении проблемы.

Ганус также посетовал на то, что ВФЛА до сих пор не предоставила ответ на обвинения в ее сторону.

"Мы не понимаем, что делается для разрешения этой ситуации, и. о. президента ВФЛА (Юлия Тарасенко) не предоставила нам никаких документов – ответов на обвинения AUI (независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике)", – прокомментировал Ганус.

Кроме того, Ганус подчеркнул, что значимость комиссии спортсменов ВФЛА должна быть усилена.

Гендиректор РУСАДА также заявил, что с комиссией необходимо заключить соглашение о партнерстве, "чтобы создать платформу для выхода из текущей ситуации".

Членство ВФЛА в международной ассоциации легкой атлетики (World Athletics) было приостановлено с ноября 2015 года после скандала с допингом. С того момента российские спортсмены на международных соревнованиях могут выступать только под нейтральным флагом.

За нежелание сотрудничать в расследовании антидопинговых нарушений от должности президента ВФЛА был отстранен Дмитрий Шляхтин.

Прыгун в высоту Даниил Лысенко также обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросу антидопинговых нарушений и подлоге документов.

В начале декабря 2019 года ВФЛА представила проект дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил.