Президиум ВФЛА сложил полномочия после рекомендации Минспорта и ОКР

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Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку после получения рекомендаций Олимпийского комитета России и министерства спорта РФ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВФЛА.

Отмечается, что полномочия были переданы рабочей группе ОКР.

ОКР и Минспорт направили рекомендации о сложении полномочий руководству Всероссийской федерации легкой атлетики 30 января. Также там призывали к наделению рабочей группы Олимпийского комитета правом проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА.

21 ноября прошлого года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике обвинил семерых участников дела прыгуна в высоту Данила Лысенко в нарушении антидопинговых правил. Они были отстранены от деятельности.

Ранее в Минспорта прокомментировали приостановление аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики. Отмечается, что в ведомстве это решение назвали защитой интересов спортсменов.