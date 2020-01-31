В Минспорта прокомментировали приостановление аккредитации ВФЛА

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Министр спорта РФ Олег Матицын подписал приказ о приостановлении действия аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В ведомстве это решение назвали защитой интересов спортсменов, как сообщает ТАСС.
"Решение не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним", – добавили в Минспорта.
Формальным основанием для приостановлении деятельности ВФЛА стало нарушение организацией части 5.1 статьи 14 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ" в пунктах, касающихся борьбы с допингом.
"Руководство ВФЛА не обеспечило надлежащее участие федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним… Новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации", – подчеркивается в заявлении спортивного ведомства РФ.
Решение о приостановлении аккредитации национальной федерации легкой атлетики действует до 1 марта 2020 года.
Ранее сообщалось, что ВФЛА могут лишить членства в международной федерации World Athletics. С таким предложением выступил Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit на случай, если будут доказаны обвинения по "делу Лысенко".
В августе 2019 года спортсмена-прыгуна заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Атлет временно не участвует в соревнованиях из-за действующего отстранения.
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