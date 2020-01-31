Госаккредитация ВФЛА приостановлена до 1 марта

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Комиссия о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта приостановила аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает Интерфакс.

"Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года", – постановила комиссия.

Ранее Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit рекомендовал лишить ВФЛА членства в международной федерации World Athletics, если обвинения по "делу Лысенко" будут доказаны.

Дело в отношении прыгуна в высоту Дмитрия Лысенко было заведено в конце лета минувшего года. Легкоатлета подозревали в нарушении антидопинговых правил. Его временно отстранили от международных соревнований.

В декабре 2019 года в связи с "делом Лысенко" от должности отстранили главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Также своих постов лишились исполнительный директор организации Александр Паркин и еще ряд лиц, причастных к этому инциденту.

