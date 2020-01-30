ОКР и Минспорт рекомендовали руководству ВФЛА сложить полномочия

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Минспорта и Олимпийский комитет России предложили руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос о сложении полномочий, сообщается на сайте ОКР.

Также руководству ВФЛА предложили рассмотреть вопрос о наделении рабочей группы ОКР по восстановлению членства ФЛА в международной федерации (World Athletics) полномочиями по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА и по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, AIU и другими международными организациями.

Кроме того, ОКР намерен расширить состав своей рабочей группы и пригласит представителей Минспорта, World Athletics, комиссии спортсменов ВФЛА и РУСАДА.

31 января комиссия Минспорта рассмотрит вопрос о государственной аккредитации ВФЛА.

Ранее Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit рекомендовал международной федерации World Athletics лишить членства ВФЛА, если будут доказаны обвинения в адрес федерации по "делу Лысенко".