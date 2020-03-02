Комиссия Минспорта России восстановила аккредитацию ВФЛА

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Комиссия министерства спорта России приняла решение о восстановлении аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта Олега Матыцина.

"3 февраля президиум ВФЛА сложил полномочия. Заседание состоялось. Принято решение о возобновлении аккредитации", – отметил он.

В конце января Минспорт приостановил госаккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики сроком до 1 марта. Поводом для данного решения явились допинговые скандалы.

Президиум федерации сложил полномочия 3 февраля 2020 года после совместной рекомендации Олимпийского комитета РФ и Минспорта.

На внеочередной выборной конференции президентом федерации избрали бывшего вице-губернатора Воронежской области Евгения Юрченко.