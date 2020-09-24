Биатлонистку Глазырину временно отстранили из-за возможных нарушений антидопинговых правил

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

За возможное нарушение антидопинговых правил временно отстранили российскую биатлонистку Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, выступающего за Южную Корею. Об этом сообщили на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

"На основе доказательств, содержащихся в докладе Ричарда Макларена, и данных московской антидопинговой лаборатории BIU временно отстранил российских спортсменов Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, выступающего за Корею", – приводит РИА Новости сообщение IBU.

В 2017 году российскую биатлонистку Екатерину Глазырину уже временно отстраняли от соревнований после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил. Также суд частично удовлетворил апелляцию Зайцевой, сняв с нее пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.