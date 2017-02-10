Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 15:30

Спорт

Биатлонистку Глазырину временно отстранили от соревнований

Фото: m24.ru

Российскую биатлонистку Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Спортсменка входит в состав сборной на стартовавшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира. Теперь специальная комисиия выяснит, могла ли Глазырина нарушить антидопинговые правила.

Ранее агентство "Р-Спорт" сообщило, что Глазырина не примет участия в спринтерской гонке из-за плохого самочувствия, ее заменит Ирина Услугина.

В пятницу Спортивный арбитражный суд лишил российскую бегунью Марию Савинову всех медалей с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года. На Олимпийских играх-2012 она выиграла золотую награду на дистанции 800 метров, эту медаль CAS также отобрал.

Кроме того, ее дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года.

