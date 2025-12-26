Форма поиска по сайту

26 декабря, 16:28

Транспорт

КС определил, что водитель может быть виновен в ДТП с самопроизвольным движением авто

Фото: depositphotos/TakeArt

Конституционный суд РФ определил, что водитель может быть виновен в ДТП с самопроизвольным движением оставленного автомобиля. Соответствующий вопрос возник после вынесения приговора россиянину Максиму Ряднову, сообщает ТАСС.

Инстанция установила, что мужчина, находясь за рулем машины знакомого, припарковался у реки и покинул салон, не выключив стояночный тормоз и оставив ключ внутри. В это время малолетняя дочь владельца автомобиля запустила двигатель, в результате чего машина наехала на находившихся рядом отца и сына. Последний скончался.

Ряднов был приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. Однако мужчина обратился в КС с жалобой, указав, что его привлекли к ответственности необоснованно, поскольку к трагедии привели действия другого лица. Кроме того, он оспаривал нормы по назначению допнаказания.

После этого суд пояснил, что привлечение водителя к ответственности по статье УК о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности, возможно только при установлении причинно-следственной связи между его нарушениями при остановке и тяжкими последствиями.

При этом, как считает инстанция, все обстоятельства требуют серьезного исследования. Например, при рассмотрении дела суды должны обращать внимание на то, привело ли транспорт в движение другое лицо, были ли приняты со стороны водителя все меры, исключающие подобное использование машины, и мог ли он объективно помешать доступу в салон.

КС также указал, что оценка фактических обстоятельств дела не входит в его компетенцию. В целом суд может учесть длительность соблюдения наказания в виде лишения прав как смягчающее обстоятельство. Тем не менее закон не предполагает автоматический зачет срока.

Ранее Совет по правам человека при президенте призвал запретить автомобильные номера без триколора. Глава совета Валерий Фадеев объяснил, что в стране есть два ГОСТа автономеров, что разрешает водителям ездить без триколоров. По его словам, необходимо урегулировать подход к этому вопросу и разработать единый стандарт.

Электронные дорожные знаки станут обязательными в России

судытранспортавто

