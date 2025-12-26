КС определил, что водитель может быть виновен в ДТП с самопроизвольным движением авто

Фото: depositphotos/TakeArt

Конституционный суд РФ определил, что водитель может быть виновен в ДТП с самопроизвольным движением оставленного автомобиля. Соответствующий вопрос возник после вынесения приговора россиянину Максиму Ряднову, сообщает ТАСС.

Инстанция установила, что мужчина, находясь за рулем машины знакомого, припарковался у реки и покинул салон, не выключив стояночный тормоз и оставив ключ внутри. В это время малолетняя дочь владельца автомобиля запустила двигатель, в результате чего машина наехала на находившихся рядом отца и сына. Последний скончался.

Ряднов был приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. Однако мужчина обратился в КС с жалобой, указав, что его привлекли к ответственности необоснованно, поскольку к трагедии привели действия другого лица. Кроме того, он оспаривал нормы по назначению допнаказания.

После этого суд пояснил, что привлечение водителя к ответственности по статье УК о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности, возможно только при установлении причинно-следственной связи между его нарушениями при остановке и тяжкими последствиями.

При этом, как считает инстанция, все обстоятельства требуют серьезного исследования. Например, при рассмотрении дела суды должны обращать внимание на то, привело ли транспорт в движение другое лицо, были ли приняты со стороны водителя все меры, исключающие подобное использование машины, и мог ли он объективно помешать доступу в салон.

КС также указал, что оценка фактических обстоятельств дела не входит в его компетенцию. В целом суд может учесть длительность соблюдения наказания в виде лишения прав как смягчающее обстоятельство. Тем не менее закон не предполагает автоматический зачет срока.

