В России предложили сделать обязательным ношение светоотражателей для детей

В России следует сделать обязательным ношение светоотражателей для детей. Такое предложение выдвинул председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT.

Соответствующее обращение направлено на имя детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ветров напомнил, что большая часть России переживает зиму в темноте или длительных сумерках, а северные регионы погружаются в сезон полярной ночи.

Во избежание травмирования на дорогах в темное время суток во многих странах практикуется обязательное ношение детьми светоотражателей. Ветров призвал сделать то же самое в России.

"В зависимости от сезона и времени года, это могли бы быть тематические устройства, соответствующие молодежным модным тенденциям, вписывающиеся во внешний облик и не вызывающие протестов", – говорится в тексте обращения.

