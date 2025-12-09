Форма поиска по сайту

09 декабря, 10:46

Общество

В России предложили сделать обязательным ношение светоотражателей для детей

Фото: 123RF.com/anatolik1986

В России следует сделать обязательным ношение светоотражателей для детей. Такое предложение выдвинул председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT.

Соответствующее обращение направлено на имя детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ветров напомнил, что большая часть России переживает зиму в темноте или длительных сумерках, а северные регионы погружаются в сезон полярной ночи.

Во избежание травмирования на дорогах в темное время суток во многих странах практикуется обязательное ношение детьми светоотражателей. Ветров призвал сделать то же самое в России.

"В зависимости от сезона и времени года, это могли бы быть тематические устройства, соответствующие молодежным модным тенденциям, вписывающиеся во внешний облик и не вызывающие протестов", – говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в Москве проведут профилактический рейд "Пешеходный переход". Это поспособствует повышению уровня безопасности пешеходов и станет профилактикой ДТП. В ходе мероприятия сотрудники ГАИ проверят соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения.

Москвичам рассказали о важности светоотражателей на одежде и велосипедах

