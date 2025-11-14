Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года

Фото: depositphotos/Afotoeu

Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, а также на перспективу – до 2036-го. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования.

Согласно документу, указ был подписан для дальнейшего совершенствования государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Цель стратегии – повышение уровня защищенности участников дорожного движения от ДТП и их последствий, включая:



повышение правовой культуры населения и формирование нетерпимости к нарушениям ПДД;

совершенствование конструкции транспортных средств и дорожной инфраструктуры для предотвращения человеческих ошибок или минимизации их последствий;

повышение качества и своевременности помощи пострадавшим в авариях.

Путин также поручил кабмину утвердить план мероприятий в течение месяцев, уточняется в указе. Документ состоит из 46 страниц и дает определения понятиям, связанным с дорожным движением, в том числе "активной мобильности", предусматривающей все виды передвижения – от пешего до использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Реализация концепции планируется в два этапа: первый пройдет с 2025 по 2030 год, второй – с 2031 по 2036 год. Второй этап будет разработан с учетом анализа результатов, достигнутых в ходе первого. К выполнению задач планируется привлечь нацпроекты России.

Ранее Российский союз автостраховщиков предложил контролировать прохождение техосмотра автомобилей с помощью дорожных камер. Инициатива направлена в первую очередь на такси индивидуальных предпринимателей и грузовой транспорт, чьи владельцы часто игнорируют обязательный технический контроль.

