Госдума приняла закон о создании рейтинга автошкол

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении МВД России полномочиями по созданию критериев оценки эффективности подготовки водителей, которая сформирует рейтинг автошкол.

В пояснительной записке указывается, что разработка списка показателей, критериев и периодичности оценки эффективности будет поручена МВД, поскольку ведомство распоряжается информацией о результатах сдачи экзаменов и состоянии ДТП по вине начинающих водителей.

"Сведения о показателях результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предполагается размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения гражданам открытого к ним доступа и формирования ими мнения о качестве подготовки", – отмечается в документе.

Изменения вносятся в статью 26 закона "О безопасности дорожного движения". Законопроект разработал кабмин в рамках проекта "Безопасность дорожного движения".

Ранее депутат Ксения Горячева обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением разместить на "Госуслугах" реестр специализированных автошкол для инвалидов.

По словам парламентария, это поможет создать среду для "благоприятной социализации граждан с инвалидностью". Кроме того, Горячева призвала пересмотреть статус специализированных автошкол для инвалидов.

