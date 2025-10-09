Пользователи МАХ смогут создать "Цифровой ID" по водительским правам

Фото: Москва 24

Пользователи мессенджера МАХ могут создать "Цифровой ID" по водительским правам, сообщил глава VK Владимир Кириенко в рамках форума "Финополис-2025".

Кириенко напомнил, что изначально зарегистрированные в мессенджере россияне могли воспользоваться "Цифровым ID" только по биометрии или заграничному паспорту. Теперь эта функция доступна им через "Госуслуги".

"За пару минут любой пользователь может получить все возможности", – добавил Кириенко.

Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо зайти в профиль в МАХ, выбрать "Создание ID" и согласиться на вход по лицу или отпечатку пальца. Также нужно дать согласие на обработку персональных данных н "Госуслугах" и подтвердить личность по биометрии в очном формате или дистанционно по загранпаспорту.

После этого пользователь должен сделать селфи и получить подтверждение о готовности ID.

"Цифровой ID" является аналогом бумажных документов. Некоторые ретейлеры уже используют его на кассах самообслуживания. Пользователи MAX также могут применять эту функцию при заселении в гостиницу и в многих других ситуациях.

Создать ID могут только граждане РФ старше 18 лет. Личность подтверждается с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера.

