Более 40 млн пользователей зарегистрировались в МАХ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Более 40 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ, рассказали в пресс-службе платформы.

Кроме того, с момента запуска МАХ пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили свыше 2 миллиардов сообщений.

Ранее стало известно, что мессенджер MAX блокирует неофициальные приложения, которые открывают доступ к платформе.

По данным компании, "альтернативные клиенты" представляют угрозу для персональных данных пользователей, а также дают злоумышленникам возможность отправлять от имени юзеров и опасные и вредоносные файлы.

