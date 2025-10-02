Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 16:17

Технологии

Более 40 млн пользователей зарегистрировались в МАХ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Более 40 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ, рассказали в пресс-службе платформы.

Кроме того, с момента запуска МАХ пользователи совершили более 500 миллионов звонков и отправили свыше 2 миллиардов сообщений.

Ранее стало известно, что мессенджер MAX блокирует неофициальные приложения, которые открывают доступ к платформе.

По данным компании, "альтернативные клиенты" представляют угрозу для персональных данных пользователей, а также дают злоумышленникам возможность отправлять от имени юзеров и опасные и вредоносные файлы.

"Новости дня": мессенджер MAX может стать цифровым аналогом паспорта

Читайте также


технологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика