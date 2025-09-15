Пользователи MAX смогут создать цифровой ID для подтверждения личности

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пользователи MAX смогут создать цифровой ID, который позволит подтверждать личность. Возможность была запущена в пилотном режиме, сообщает пресс-служба мессенджера.

"Цифровой ID в MAX – это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое", – говорится в релизе.

Пользователи смогут применять цифровой ID при заселении в гостиницу, покупке товаров и многом другом. Создать его получится у россиян старше 18 лет, их личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера.

Для создания цифрового ID необходимо обновить MAX и "Госуслуги" до последней версии. После следует выбрать раздел "Цифровой ID" в профиле, нажать на кнопку "Создать" и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца. После этого пользователю нужно перейти на "Госуслуги", дать согласие на обработку персональных данных и сделать селфи.

Ранее стало известно, что Минтранс России работает над интеграцией с MAX, чтобы ввести в нем продажу билетов на самолеты и поезда. Кроме того, российские операторы связи уже запустили безлимитный доступ к мессенджеру. Пользователи могут использовать функции МАХ без дополнительных платежей.

