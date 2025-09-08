Фото: ТАСС/Егор Алеев

Порядка 67 тыс подозрительных аккаунтов заблокировано в мессенджере MAX в августе. Об этом сообщила пресс-служба сервиса, передает ТАСС.

Отмечается, что зачастую причиной блокировки становились попытки спам-рассылок. При этом профили, хозяева которых пытались совершить мошеннические действия, были заблокированы навсегда.

Кроме того, в течение месяца специалисты Центра безопасности платформы обнаружили и удалили свыше 13 тысяч вредоносных файлов.

Ранее сообщалось, что аудитория мессенджера превысила 30 миллионов человек. С момента запуска пользователи отправили в мессенджере более миллиарда сообщений.

К тестированию каналов в MAX присоединились свыше 200 авторов. Всего в мессенджере работают более 500 каналов, а их суммарная аудитория превышает 3 миллиона человек.

Также в мессенджере появился официальный канал российского лидера. Он верифицирован и на других официальных источниках.