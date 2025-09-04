Количество пользователей MAX превысило 30 млн

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Аудитория российского мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В конце августа и начале сентября число звонков на платформе выросло в несколько раз по сравнению с июлем, превысив 8 миллионов в день. Кроме того, с момента запуска пользователи отправили в мессенджере более миллиарда сообщений.

К тестированию каналов в MAX присоединились свыше 200 авторов. Всего в мессенджере работают более 500 каналов, а их суммарная аудитория превышает 3 миллиона человек.

Ранее российские операторы связи запустили безлимитный доступ к MAX. Теперь пользователи могут отправлять сообщения, звонить и пользоваться другими функциями площадки без дополнительных платежей. Подключенный в рамках тарифа пакет интернет-трафика задействоваться не будет.