Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 14:03

Технологии

Количество пользователей MAX превысило 30 млн

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Аудитория российского мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В конце августа и начале сентября число звонков на платформе выросло в несколько раз по сравнению с июлем, превысив 8 миллионов в день. Кроме того, с момента запуска пользователи отправили в мессенджере более миллиарда сообщений.

К тестированию каналов в MAX присоединились свыше 200 авторов. Всего в мессенджере работают более 500 каналов, а их суммарная аудитория превышает 3 миллиона человек.

Ранее российские операторы связи запустили безлимитный доступ к MAX. Теперь пользователи могут отправлять сообщения, звонить и пользоваться другими функциями площадки без дополнительных платежей. Подключенный в рамках тарифа пакет интернет-трафика задействоваться не будет.

Новый способ защитить аккаунт на "Госуслугах" появился в мессенджере MAX

Читайте также


технологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика