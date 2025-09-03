В ГД РФ опровергли слухи о том, что МАХ будет "оформлять доносы" с помощью ИИ

Фото: Агентство ''Москва''/Мобильный репортер

Слухи о том, что мессенджер МАХ якобы "будет оформлять доносы" с помощью искусственного интеллекта, находятся в области фантастики, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что для этого нет ни технических возможностей, ни правовых оснований. Приложение выполняет функции любого современного мессенджера, а именно: обмен сообщениями, звонки и передача файлов.

"На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур. За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для "доносов" или отслеживания личных действий пользователей", – подчеркнул Немкин.

Распространение подобных мифов он назвал способом посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам. Кроме того, МАХ проходит те же самые проверки безопасности и соответствует тем же правилам, что и другие приложения. Мессенджер должен обеспечить удобную и защищенную коммуникацию, а не "заниматься слежкой".

Ранее в пресс-службе мессенджера опровергли сообщения об автоматической регистрации пользователей в приложении. Для создания аккаунта существует только один способ. Для этого необходимо скачать приложение, ввести номер телефона и подтвердить его через СМС-код.

