MAX опроверг автоматическую регистрацию пользователей

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Российский мессенджер MAX в беседе с RT опроверг сообщения об автоматической регистрации пользователей в приложении.

Подобная информация ранее появилась в некоторых телеграм-каналах, которые ссылались на якобы жалобы россиян.

Однако в пресс-службе платформы уточнили, что для создания аккаунта существует только один способ. Для этого необходимо скачать приложение, ввести номер телефона и подтвердить его через СМС-код.

Ранее российские операторы связи запустили безлимитный доступ к MAX. Услуга доступна абонентам, которые пользуются тарифами с безлимитным доступом к мессенджерам.

В частности, пользователи могут отправлять сообщения, звонить и использовать другие функции MAX без дополнительных платежей. При этом задействоваться подключенный пакет интернет-трафика не будет.

