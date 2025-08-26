Репутация номеров появится в мессенджере MAX

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Пользователи российского мессенджера MAX смогут посмотреть репутацию номеров, сообщили в пресс-службе платформы.

Это станет возможным благодаря технологиям "Лаборатории Касперского". Их интеграция в мессенджер позволит пользователям узнать категорию организации и ее название при коммуникации в приложении.

Предполагается, что проверка номеров в мессенджере будет автоматической и позволит обеспечить пользователям дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества.

Компания и платформа уже приступили к анализу номеров, зарегистрированных на площадке. Это делается в рамках совместного проекта и необходимо для противодействия аферистам.

Ранее в MAX добавили технологию мобильной электронной подписи "Госключ". Новая функция позволит клиентам банков, операторов связи и других фирм подписывать согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения.

Первые компании смогут подключиться к сервису уже в текущем году. Все действия, связанные с подписанием документов, будут показываться в личном кабинете пользователя на "Госуслугах".