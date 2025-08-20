Функция отправки кода для входа на "Госуслуги" появилась в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Функцию отправки одноразового кода (OTP-кода) для входа на портал "Госуслуги" добавили в мессенджер MAX, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

В настоящее время сервис доступен в тестовом режиме, однако позже его смогут подключить все пользователи "Госуслуг".

Как уточнили в министерстве, новый способ подтверждения входа на портал такой же надежный, как и уже существующие, но с несколькими преимуществами. В частности, перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить мошенника. Если ответы вызовут подозрение, система не выдаст код и предупредит об опасности.

Новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если человек уже пользуется MAX, а также позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не может получить СМС.

При этом речь идет только о втором факторе защиты. Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи на портале по-прежнему требуется СМС, пояснили в ведомстве.

Другие варианты второго фактора защиты "Госуслуг":



СМС-код;

TOTP-код из специального приложения для создания одноразовых паролей;

биометрия.

Для подключения отправки ОТР-кода в MAX необходимо зайти на "Госуслуги" через браузер на компьютере. На открывшейся странице появится баннер с предложением новой функции. После нажатия на него следует выбрать устройство, на которое будет приходить код, и указать его как доверенное на портале. Позже в MAX откроется чат "Коды подтверждения", куда и будут приходить одноразовые пароли.

В Минцифры напомнили, что сообщать логин, пароль и коды для входа в учетную запись "Госуслуг" нельзя никому и никогда.

Согласно последним данным, в национальном мессенджере уже зарегистрировались 18 миллионов человек. Большинство новых пользователей проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Основная часть прошла регистрацию на операционной системе Android.