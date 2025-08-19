Форма поиска по сайту

19 августа, 13:21

Технологии

В мессенджере МAX зарегистрировались 18 миллионов пользователей

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В российском мессенджере МАХ зарегистрировались 18 миллионов человек, рассказали News.ru в пресс-службе платформы.

Больше всего новых пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Основная часть зарегистрировалась в приложении на операционной системе Android, ее доля составляет 73%. На iOS приходится 26% пользователей, а на компьютерную версию – 1%.

Ранее стало известно, что МАХ вышел на первое место в топе бесплатных мобильных приложений в магазинах AppStore и Google Play по России. Кроме мессенджера, популярными оказались приложения видеозвонков Google Meet и Imo.

Официальный запуск МАХ и презентация запланированы на осень. Сейчас в мессенджере можно общаться, звонить и отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт.

