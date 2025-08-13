Официальный запуск мессенджера MAX запланирован на начало осени

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Официальный запуск мессенджера MAX и подробная презентация платформы запланированы на начало осени этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента по экономике и финансам VK Александра Морозова.

На данный момент в российском мессенджере уже можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Кроме того, пользователи могут подписываться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления и многое другое.

Российские спецслужбы ранее согласовали с национальным мессенджером MAX все условия по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг".

Кроме того, холдинг VK и Сбер начали совместную работу над внедрением технологий антифрода в национальную цифровую платформу MAX. Она поможет защитить пользователей от мошенников.