В мессенджер МАХ внедрят технологию антифрода

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Холдинг VK и Сбер начали совместную работу над внедрением технологий антифрода в национальную цифровую платформу MAX. Она поможет защитить пользователей от мошенников, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мессенджера.

Сбер предоставит команде MAX свои экспертизу и технологии для обнаружения подозрительных транзакций и звонков. В настоящее время антифрод-команды компаний работают над пилотными проектами. По их итогам будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве, включая интеграцию антифрод-сервисов и взаимодействие операционных служб.

В MAX подчеркнули, что Сбербанк использует одну из самых передовых систем защиты от мошенничества в мире, которая в том числе разработана на основе самостоятельных технологий.

Отмечается, что технологические возможности компании позволяют выявлять потенциальных мошенников и людей, действующих под их влиянием, а также блокировать подозрительные операции до перевода денег.

Сотрудничество с MAX направлено на обеспечение высокого уровня безопасности для пользователей мессенджера. В рамках взаимодействия планируется тестировать новые онлайн-инструменты для раннего выявления мошенничества, что повысит защиту россиян, добавили в пресс-службе.

Ранее MAX начал тестировать платформу "Сферум". В эксперименте участвуют педагоги из более чем 20 регионов. Интеграцию поддержали 65% учителей и 80% родителей.

Сервис гарантирует безопасность и надежность передачи данных, стремясь удовлетворить запросы пользователей. О результатах и планах на полноценную работу будет объявлено по завершении тестирования.