14 июля, 17:15Технологии
Цифровая платформа Max начала тестировать возможности создания каналов
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Российская цифровая платформа Max начала тестирование возможности создания каналов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.
Пользователи уже могут подписываться на каналы, ставить свои реакции, а также настраивать уведомления чатов, закреплять и объединять каналы в папки.
Также в ближайшее время в Max будет доступен счетчик просмотров. Кроме того, в планах внедрить функцию комментирования публикаций, а также настройки отдельного чата канала и визуального оформления, добавили в пресс-службе.
Пользователи также могут совершать групповые звонки. Конференции длятся неограниченное количество времени, ограничения на подключение к ним отсутствуют.
Первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин заявил, что MAX на "голову выше" своих конкурентов и превосходит по функциональности Whatsapp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
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