Цифровая платформа Max начала тестировать возможности создания каналов

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российская цифровая платформа Max начала тестирование возможности создания каналов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Пользователи уже могут подписываться на каналы, ставить свои реакции, а также настраивать уведомления чатов, закреплять и объединять каналы в папки.

Также в ближайшее время в Max будет доступен счетчик просмотров. Кроме того, в планах внедрить функцию комментирования публикаций, а также настройки отдельного чата канала и визуального оформления, добавили в пресс-службе.

Пользователи также могут совершать групповые звонки. Конференции длятся неограниченное количество времени, ограничения на подключение к ним отсутствуют.

Первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин заявил, что MAX на "голову выше" своих конкурентов и превосходит по функциональности Whatsapp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).