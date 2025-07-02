Дуров назвал фейком новость об уходе Telegram из России

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Telegram не уходит из России. Новость об этом опроверг основатель мессенджера Павел Дуров.

"Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фейковую новость <...>. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами", – написал он в своем блоге.

Дуров признал, что изначально новость от уходе Telegram была шуткой. Ее распространило сатирическое агентство "Панорама". Однако, как он отметил, новость стала "перепечатываться уже вполне серьезными каналами без пометок о юморе".

Дуров также привел еще несколько примеров ложных сообщений СМИ, касающихся блокировки OSINT-каналов по политическим причинам и расследования об IP-адресах.

"Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон. Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации", – добавил Дуров.

О том, что в мессенджере появилась функция фактчекинга, стало известно в конце июня. При этом впервые она была обнаружена еще год назад в бета-версии мессенджера.

Накануне Telegram добавил возможность создавать интерактивные списки задач в чатах, а также предлагать владельцам каналов свои посты. Обладатели подписки Premium смогут настраивать круг лиц, которым разрешено вносить изменения в списки задач.

