Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией

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В мессенджере Telegram появилась функция фактчекинга, сообщает РИА Новости.

Один из телеграм-каналов опубликовал сообщение, что мессенджер якобы уходит из России. Об этом якобы объявил сам основатель Telegram Павел Дуров. Но затем в этом же посте появилось разъяснение от самого мессенджера о том, что данная информация является ложной.

"Данная информация не соответствует действительности – Павел Дуров не делал подобных заявлений", – говорится в сообщении.

Впервые функция фактчекинга была обнаружена еще год назад в бета-версии Telegram. В рамках этой функции мессенджер сотрудничает с агентствами, которые занимаются проверкой информации. Также правительства стран сами смогут назначать агентства, которые будут работать с Telegram.

Уточнялось, что работа функции будет прозрачной, а к сообщениям в мессенджере будут добавляться поясняющая информация. При этом обычные пользователи не смогут влиять на эти пояснения.

