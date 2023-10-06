Слуцкий призвал начать маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками

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В России необходимо начать маркировать каналы в соцсетях, которые распространяют фейки. С таким предложением выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, слова которого приводит РИА Новости.

Он объяснил, что сейчас Запад развернул масштабную информационную войну против РФ, в рамках которой пытается подменить ключевые ценности и подорвать авторитеты.

Слуцкий напомнил, что в России действует закон "Об ответственности за распространение недостоверной информации". Однако, по его мнению, этого недостаточно.

"В интернете сегодня бессовестно распространяется множество фейков. ЛДПР предлагает снять макси с вражеских подстрекателей. Мы предлагаем маркировать каналы и сообщества в социальных сетях, которые распространяют фейки", – добавил он.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что нужно предупреждать пользователей, что информация, которую они читают, представлена ресурсом, рассылающим фейки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ужесточение правил в информационной сфере в период проведения спецоперации является оправданным.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что угрозы кибербезопасности России выросли во время СВО, против страны развернули кибервойну. По его словам, условия кибервойны требуют от России "активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры".



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