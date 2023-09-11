Песков назвал оправданным ужесточение правил в информационной сфере во время СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ужесточение правил в информационной сфере в период проведения спецоперации является оправданным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Мы живем не просто в условиях специальной военной операции, мы живем в условиях развязанной против нашей страны гибридной войны, война есть война, и во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных информационных провокаций", – объяснил пресс-секретарь президента РФ.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы кибербезопасности России выросли во время СВО, против страны развернули кибервойну. По его словам, условия кибервойны требуют от России "активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры".

Медведев также отметил необходимость развития отечественных технологий, чтобы минимизировать кибератаки. Как уточнил политик, в связи с этим на базе "Росатома" будут разрабатываться доверенные аппаратные комплексы.

Ранее Медведев заявил, что Россия противостоит крайне серьезным угрозам. Как уточнил политик, бюджет государства формируется в сложной обстановке, а главная задача заключается в создании безопасности страны и обеспечении нужд спецоперации. Он также призвал сосредоточить все усилия на СВО.

Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ