Медведев заявил, что РФ противостоит крайне серьезным угрозам

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Россия противостоит серьезным угрозам, которые окажут влияние на развитие страны на десятилетия вперед. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, бюджет государства формируется в сложной обстановке, а главная задача заключается в создании безопасности страны и обеспечении нужд спецоперации.

"Он всегда создается в сложной обстановке, потому что денег всегда не хватает. Но не мне вам объяснять, в какой обстановке сейчас формируется бюджет", – цитирует зампреда Совбеза РФ РИА Новости.

Он также отметил, что на этом необходимо сосредоточить все усилия.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о демонстрации того опыта, что террористам нельзя противостоять международными санкциями, запугиванием или увещеваниями, они понимают лишь язык силы. Вместе с этим зампред СБ призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований".

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