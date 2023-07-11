Ситуация скатывается к худшему сценарию в противостоянии РФ и стран НАТО – посол Антонов

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Накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе ситуация скатывается к наименее благоприятному сценарию в противостоянии России и стран НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По словам дипломата, в преддверии саммита в информационном поле Соединенных Штатов атмосфера максимально накалилась. Так, местное общественное мнение стараются подготовить к одобрению любых антироссийских решений.

Антонов подчеркнул, что предпринимаемые западными странами меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса. Этот кризис чреват крайне серьезными последствиями для международной безопасности, добавил посол.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что страны НАТО за день до саммита в Вильнюсе, который начнется 11 июля, смогли согласовать план ответных действий на случай возможной атаки со стороны России.

До этого сообщалось, что дальнейшие отношения НАТО с Украиной могут развиваться по двум моделям: либо это будет модель Израиля, когда "страна может защитить себя", либо отношения будут развиваться по модели Альянса, когда "мы защищаем их, если они в этом нуждаются", что повлечет за собой большую ответственность.

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