Фото: Москва 24/Никита Симонов

На предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Она добавила, что в данный момент идет массированная подготовка к этому: вокруг саммита НАТО вбрасываются различные материалы, объявляются новые сборы помощи Украине.

При помощи подобных пиар-ходов предпринимается попытка показать то, что киевский режим все еще "на плаву", заключила Захарова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в организации обсуждается вопрос о приеме Украины в Альянс без выполнения плана действий для членства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что завершение конфликта на Украине даст ей больше шансов для вступления в Североатлантический альянс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина как член НАТО будет серьезной угрозой для России. Это потребует "понятной и твердой" реакции, добавил он.