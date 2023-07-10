Эрдоган заявил, что завершение конфликта на Украине упростит процесс ее вступления в НАТО

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Завершение конфликта на Украине даст ей больше шансов для вступления в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на саммит Альянса в Вильнюсе.

"Мы убеждены, что скорейшее завершение конфликта справедливым и прочным миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

По словам Эрдогана, на предстоящей встрече члены НАТО намерены обсудить решения, принятые на саммите организации в Мадриде по укреплению структур сдерживания и обороны Альянса. Кроме того, участники саммита обсудят варианты поддержки Киева и организуют первое заседание Совета НАТО – Украина.

Помимо этого, Эрдоган заявил, что ожидает конструктивной реакции Путина в вопросе зерновой сделки во время его визита в Турцию. По его словам, Киев выполнил все условия.

"Наши товарищи продолжают обширное обсуждение темы с российскими коллегами", – заключил он.

До этого СМИ, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы, заявил, что переговоры Путина и Эрдогана являются последней надеждой в ситуации с черновой сделкой. Он подчеркнул, что оптимистических настроений пока нет.

