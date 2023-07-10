Переговоры Путина и Эрдогана остались последней надеждой в вопросе зерновой сделки – СМИ

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Переговоры Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана являются последней надеждой в ситуации с зерновой сделкой. Об этом сообщает источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы.

"По состоянию на сегодня, оптимизма нет", – цитирует РИА Новости ответ источника на вопрос о вероятном продлении сроков действия зерновой сделки после 17 июля.

По его словам, переговоры президентов двух государств могут изменить ситуацию и данный сложный период – не исключение. Он подчеркнул, что Эрдоган уже заявлял о намерении провести переговоры с Путиным. Собеседник агентства выразил надежду на положительный исход переговоров.

Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Источник в турецком МИД заявил, что в ходе переговоров министры обсудили ситуацию на Украине и последние события вокруг Стамбульского соглашения по зерну.

До этого Эрдоган сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки после 17 июля хотя бы на три месяца. Президент Турции добавил, что сама республика выступает за продление механизма инициативы на два года.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки в настоящий момент не усматривается. По его информации, часть сделки по российскому экспорту не выполнена.

"Актуальный репортаж": МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки