Глава МИД Турции и Лавров обсудили ситуацию на Украине и "зерновую сделку"

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонные переговоры с Сергеем Лавровым, сообщил ТАСС источник в турецком ведомстве.

"В ходе переговоров министры обсудили ситуацию на Украине и последние события вокруг Стамбульского соглашения по зерну", – уточнил собеседник агентства.

7 июля президент Турции Тайип Эрдоган по результатам переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Анкара хотела бы продления зерновой сделки, срок действия которой заканчивается 17 июля.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление зерновой сделки после 17 июля хотя бы на три месяца. Он добавил, что сама республика выступает за продление механизма инициативы на два года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что оснований для продления зерновой сделки в настоящий момент не усматривается. По его информации, часть сделки по российскому экспорту не выполнена.

"Актуальный репортаж": МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки