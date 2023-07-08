Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление зерновой сделки после 17 июля. Об этом он сообщил после проведенных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

По словам Эрдогана, в рамках зерновой сделки в нуждающиеся страны было направлено 33 миллиона тонн продовольствия.

Турция рассчитывает, что инициатива будет продлена хотя бы на три месяца, однако сама республика выступает за продление сделки на два года, добавил турецкий президент.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН не справилась с работой по реализации российской части зерновой сделки.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что оснований для продления зерновой сделки в настоящий момент не усматривается.

По его информации, часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена. При этом он отметил, что еще остается время для выполнения договоренностей относительно российского экспорта.

"Актуальный репортаж": МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки