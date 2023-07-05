Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас нет

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Оснований для продления зерновой сделки в настоящий момент не усматривается. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его информации, часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена. При этом он отметил, что еще остается время для выполнения договоренностей относительно российского экспорта.

"Вы знаете, что решение мы пока официально не объявляли, мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть", – уточнил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в связи с истечением срока действия черноморской инициативы 17 июля, всплеском пропагандистской активности со стороны западных стран и молчания ООН, а также несогласием России, Турции и Украины, оснований для продления зерновой сделки нет.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с возможным прекращением действия зерновой сделки. Он призвал стороны продлить соглашение.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки