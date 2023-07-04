В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки после 17 июля

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В связи с истечением срока действия черноморской инициативы 17 июля, всплеском пропагандистской активности со стороны западных стран и молчания ООН, а также несогласием России, Турции и Украины, оснований для продления зерновой сделки нет. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

"Через год после подписания Стамбульских договоренностей ни у кого не осталось больше иллюзий и сомнений ни насчет гуманитарной направленности черноморской инициативы, ни насчет перспектив выполнения Меморандума "Россия-ООН" по нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции и удобрений", – отметили в ведомстве.

В сообщении указано, что черноморская инициатива преследует цель оказания помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, но в данный момент идея о помощи переросла в коммерческий вывоз продовольствия из Украины, которое поставляется в развитые страны.

Отмечается, что из 32,6 миллиона тонн зерновых, которые были вывезены с 1 августа прошлого года из портов Одессы, Черноморска и Южного, 26,2 миллиона тонн были перевезены в страны с высоким или выше среднего уровнями дохода, в то время как Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали получили всего 862 086 тонн продовольствия.

В МИД РФ подчеркнули, что обязательства, предусмотренные меморандумом, так и не были выполнены.

"Из пяти системных задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, запчасти для сельхозтехники, реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса", транспортная логистика и страхование, разморозка активов, первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается", – отметили в министерстве.

Руководство ООН продолжает отказываться от комментариев, а Запад публично заявляет о том, что никаких послаблений для РФ, в том числе касающихся продовольствия и удобрений, не будет. Вероятно по этой причине пять системных задач, поставленных российской стороной, не были выполнены, отметили в МИД.

"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения черноморской инициативы, истекающей 17 июля, нет", – добавили в ведомстве.

Однако, напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, российская сторона продолжает выполнять свои обязательства в качестве одной из сторон договоренности и действует в соответствии с правилами процедуры, чтобы в последующем все суда, принимающие участие в сделке, смогли выйти из Черного моря.

"Меморандум "Россия-ООН", как известно, рассчитан на 3 года и специальных решений по продлению не требует", – заключили в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия думает над выходом из зерновой сделки, так как страны Запада в очередной раз обманули РФ. Он напомнил, что другие стороны так и не выполнили свои обязательства, которые были поставлены российской стороной.

Помимо этого, РФ также несколько раз продлевала договоренности в интересах дружественных стран, сказал президент, подчеркнув, что всего 3% зерна в рамках сделки направляется в беднейшие страны.



Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки