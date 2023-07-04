В Киеве заявили, что Украина не пойдет на уступки РФ ради продления зерновой сделки

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Украина не собирается идти на уступки российской стороны для того, чтобы продлить зерновую сделку. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире местного телеканала.

"Мы не должны идти на какие-либо уступки России ради продления зернового коридора. Это Россия должна четко придерживаться своих обязательств", – приводит слова Кулебы ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона думает над выходом из зерновой сделки. До этого в МИД РФ заявили, что Запад заблокировал продвижение по трем из пяти проблем черноморской инициативы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что надежд на продолжение переговоров по продлению зерновой сделки не так много. До этого он сообщал, что Россия выполняет все свои обязательства в рамках сделки, однако договоренности по обязательствам в отношении РФ так и не были исполнены.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки