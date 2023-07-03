ЕС может подключить банк из РФ к SWIFT для платежей по зерновой сделке – СМИ

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В ЕС допустили подключение российского банка к SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Financial Times.

Отмечается, что речь идет о том, чтобы подключить к системе не Россельхозбанк, о котором изначально шла речь, а его специально созданную дочернюю компанию. Это позволит обрабатывать платежи, связанные с экспортом зерна из РФ.

Ранее постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов обратил внимание на тот факт, что российские требования в рамках зерновой сделки до сих пор не выполнены. Это, по его словам, касается и вопроса переподключения профильного Россельхозбанка к SWIFT.

В июне прошлого года Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против РФ отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от SWIFT. В самих организациях тогда заверили, что данное ограничение никак не скажется на их работе.



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