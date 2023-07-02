Медведев заявил о необходимости выйти из зерновой сделки

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Зерновая сделка в нынешнем виде не нужна России и должна быть расторгнута, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье в "Российской газете".

"Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. <...> Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров – не наша задача", – написал Медведев.

Как уточнил политик, "зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки".

Он с сарказмом отметил, что у европейцев для решения проблем есть свои политики, "которые блестяще рулят европейской экономикой".

Медведев также написал в статье, что Запад не ожидал провала контрнаступления ВСУ. При этом, по мнению политика, поражение ВСУ в Артемовске "было делом предрешенным". Однако на Западе переоценили помощь инструкторов НАТО и силу своей техники.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки