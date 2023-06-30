РФ обеспечит поставки в беднейшие страны в случае непродления зерновой сделки – Лавров

Фото: 123RF/slavkosereda

Российская сторона будет поставлять зерно в развивающиеся страны в случае непродления черноморской инициативы, пообещал глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы в случае прекращения действия черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно", – сказал он.

Дипломат отметил, что на сегодняшний день нет предпосылок для продления зерновой сделки. Лавров указал на отсутствие доводов со стороны тех, кто выступает за продление соглашения. Кроме того, по его мнению, та часть инициативы, которая касается украинского зерна, стала коммерческой.

Министр сделал акцент на том, что экспорт удобрений и продовольствия РФ не прекращается. Он подчеркнул, что Россия прикладывает все усилия, чтобы обойти установленные Западом ограничения, в том числе в отношении некоторых маршрутов.

В мае была продлена черноморская инициатива. Было принято решение, что она будет действовать до 17 июля включительно. В МИД РФ не раз подчеркивали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не удастся решить все спорные вопросы.

В свою очередь, Владимир Путин также отмечал, что Россия думает над выходом из зерновой сделки. По его словам, Запад в очередной раз обманул РФ, ничего не сделав для либерализации поставок ее зерна на внешние рынки.

Однако генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны продлить зерновую сделку. В опубликованном заявлении его офиса указано, что ООН поддерживает выполнение как меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений, так и черноморской инициативы.



Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки