Переговоры по продлению зерновой сделки могут активизироваться с июля – СМИ

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Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом.

По его словам, пока ситуация со сделкой оптимизма не внушает, но есть большая вероятность того, что переговоры на высшем уровне в скором времени войдут в активную фазу.

В мае была продлена черноморская инициатива. Она будет действовать до 17 июля включительно. В российском министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не удастся решить все спорные вопросы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все стороны продлить зерновую сделку. В опубликованном заявлении его офиса указано, что ООН поддерживает выполнение как меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений, так и черноморской инициативы.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки