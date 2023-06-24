Россия удивлена позицией ООН по зерновой сделке – МИД

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Москва удивлена некоторым заявлениям представителей ООН касательно зерновой сделки, поскольку по меморандуму РФ и ООН ничего не выполнено. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ведомство отметило, что из подписанного год назад в Стамбуле пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива.

"Тем удивительнее на этом фоне выглядят попытки ооновцев ввести в заблуждение мировую общественность своими оптимистическими заявлениями о неустанных усилиях, которые, правда, даже через год не дали никаких результатов", – указывается в заявлении.

В мае была продлена черноморская инициатива. Она будет действовать до 17 июля включительно. В российском министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не удастся решить все спорные вопросы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все стороны продлить зерновую сделку. В опубликованном заявлении его офиса указано, что ООН поддерживает выполнение как меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений, так и черноморской инициативы.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки