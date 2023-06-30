Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 20:04

Политика

В ООН допустили встречу с РФ по зерновой сделке в ближайшие дни

Фото: 123RF/iuriigagarin

В ближайшие дни между представителями ООН и РФ может состояться встреча, на которой будет обсуждаться дальнейшее продление зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генсека организации Фархана Хака.

"У меня нет сейчас каких-либо назначенных (встреч. – Прим. ред.). <...> Я полагаю, что некоторые представители (ООН и РФ. – Прим. ред.) встретятся в ближайшие дни", – сказал он.

Последняя договоренность о продлении зерновой сделки была достигнута в мае. Ее действие истекает 17 июля. При этом в МИД РФ не исключили, что черноморская инициатива будет прекращена, если не удастся решить все спорные вопросы, в том числе касающиеся российского продовольствия.

Владимир Путин также позже тоже отмечал, что Россия думает над выходом из зерновой сделки. По его словам, Запад в очередной раз обманул РФ, ничего не сделав для либерализации поставок ее зерна на внешние рынки.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика