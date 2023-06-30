В ООН допустили встречу с РФ по зерновой сделке в ближайшие дни

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В ближайшие дни между представителями ООН и РФ может состояться встреча, на которой будет обсуждаться дальнейшее продление зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генсека организации Фархана Хака.

"У меня нет сейчас каких-либо назначенных (встреч. – Прим. ред.). <...> Я полагаю, что некоторые представители (ООН и РФ. – Прим. ред.) встретятся в ближайшие дни", – сказал он.

Последняя договоренность о продлении зерновой сделки была достигнута в мае. Ее действие истекает 17 июля. При этом в МИД РФ не исключили, что черноморская инициатива будет прекращена, если не удастся решить все спорные вопросы, в том числе касающиеся российского продовольствия.

Владимир Путин также позже тоже отмечал, что Россия думает над выходом из зерновой сделки. По его словам, Запад в очередной раз обманул РФ, ничего не сделав для либерализации поставок ее зерна на внешние рынки.



Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки