Анкара и ООН предупредили Запад о рисках выхода РФ из зерновой сделки – СМИ

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В случае выхода России из зерновой сделки цены на сельхозпродукции будут повышены. Кроме того, это приведет к большой проблеме с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах. Об этом Анкара и ООН предупреждают западных коллег, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

По его словам, вероятность выхода Москвы из черноморской инициативы остается высокой, однако переговоры продолжаются.

Он подчеркнул, что ООН призвала снять все препятствия для продления сделки, но пока радующих новостей нет. Источник добавил, что Турция и Организация Объединенных Наций продолжают переговоры как с российской стороной, так и с Западом.

В мае была продлена черноморская инициатива. Она будет действовать до 17 июля включительно. В российском министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, что сделка будет прекращена, если к этому времени не удастся решить все спорные вопросы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все стороны продлить зерновую сделку. В опубликованном заявлении его офиса указано, что ООН поддерживает выполнение как меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений, так и черноморской инициативы.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки