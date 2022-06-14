Евросоюз отключит Сбербанк, МКБ и Россельхозбанк от SWIFT

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Евросоюз отключит Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от SWIFT 14 июня в рамках шестого пакета антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
При этом данная мера не окажет влияния на их деятельность, сообщили в финансовых организациях.
По словам представителя Сбербанка, ситуация с международными расчетами не изменится в связи с отключением от SWIFT. Россельхозбанк отметил создание банковской системой РФ необходимых условий обеспечения бесперебойной автономной работы. В свою очередь Московский кредитный банк предупредил о возможном увеличении сроков совершения платежей за рубеж.
Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. В документ попали супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета, а также основатель "Яндекса" Аркадий Воложа. ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.
В свою очередь, в МИД РФ заявили, что новый пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза. В МИД РФ подчеркнули, что частичный отказ от российской нефти, а также запрет на страхование российских торговых судов обернутся ростом цен, дестабилизацией энергетических рынков и нарушением логистических цепочек, в том числе поставок продукции аграрного сектора.
Российская банковская система крепко стоит на ногах – Набиуллина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: