Евросоюз отключит Сбербанк, МКБ и Россельхозбанк от SWIFT

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Евросоюз отключит Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от SWIFT 14 июня в рамках шестого пакета антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

При этом данная мера не окажет влияния на их деятельность, сообщили в финансовых организациях.

По словам представителя Сбербанка, ситуация с международными расчетами не изменится в связи с отключением от SWIFT. Россельхозбанк отметил создание банковской системой РФ необходимых условий обеспечения бесперебойной автономной работы. В свою очередь Московский кредитный банк предупредил о возможном увеличении сроков совершения платежей за рубеж.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. В документ попали супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета, а также основатель "Яндекса" Аркадий Воложа. ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что новый пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза. В МИД РФ подчеркнули, что частичный отказ от российской нефти, а также запрет на страхование российских торговых судов обернутся ростом цен, дестабилизацией энергетических рынков и нарушением логистических цепочек, в том числе поставок продукции аграрного сектора.

