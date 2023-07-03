Постпред РФ при ООН заявил, что зерновая сделка превратилась в коммерческий проект

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Зерновая сделка "выродилась в коммерческий проект", хотя задумывалась как гуманитарная инициатива, заявил постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов. Об сообщает газета "Известия".

"Черноморская инициатива <...> преимущественно работает на снабжение украинским зерном и фуражом стран с высоким уровнем доходов, в том числе государств ЕС. Нуждающимся странам достается лишь символический минимум, не превышающий 3%", – отметил Гатилов.

При этом, по его словам, отведенные для выполнения зерновой инициативы морские коридоры используются Украиной для запуска беспилотников военного назначения.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что требования России по зерновой сделке до сих пор не выполняются. В частности, без продвижения остаются вопросы переподключения профильного Россельхозбанка к системе SWIFT и возобновление поставок запчастей и техники для нужд сельского хозяйства и производства удобрений. Также есть проблемы с транспортной логистикой и страхованием, а также с замороженными активами РФ.

Россия неоднократно продлевала сделку в ожидании позитивных изменений, однако сейчас нет никаких оснований соглашаться сохранить статус-кво, резюмировал Гатилов.

Последняя договоренность о продлении зерновой сделки была достигнута в мае. Ее действие истекает 17 июля. При этом в МИД РФ не исключили, что черноморская инициатива будет прекращена, если не удастся решить все спорные вопросы, в том числе касающиеся российского продовольствия.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что зерновая сделка больше не отвечает интересам России и должна быть расторгнута. Он подчеркнул, что "кормить толстомордых европейских бюргеров" не входит в задачи Москвы.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки